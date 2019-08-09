МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок заметно снизился перед выходными вслед за мировыми фондовыми индексами.

Коррекционный рост рынка нефти не смог удержать российские индексы от снижения, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи потерял 0,63% — до 2679,71 пункта, долларовый индекс РТС — 1,10% — до 1289,47 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок в пятницу преимущественно снижался, отыгрывая негативные внешние сигналы.

Западноевропейские и американские фондовые индексы просели сегодня на 0,4-1,4% на фоне роста неопределенности в торговых отношениях США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. В четверг СМИ сообщили, что США намерены в ближайшее время опубликовать список компаний, попадающих под новые пошлины. При этом американские компании предпринимали попытки убедить администрацию президента США не вводить ограничения.

Давление на котировки также оказывает тот факт, что Вашингтон откладывает выдачу лицензий американским компаниям для работы с китайской Huawei. Трамп, выступая в Белом доме в пятницу, заявил, что США продолжают переговоры с Китаем, но на данный момент нет готовности заключать торговую сделку.

Кроме того, вышедшие сегодня в Китае данные продемонстрировали крайне негативное сочетание ускорения продовольственной инфляции и производственной дефляции, что угрожает стагфляцией (рост цен в период замедления экономики), которая ограничит возможности центробанка Китая по стимулированию экономики, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Рынок нефти повышался более чем на 2% — в район 59 долларов за баррель сорта Brent, однако это не сильно поддержало рынок акций РФ.

В лидерах снижения цены сегодня оказались бумаги "Русала" (-6%), опубликовавшего слабые данные финансового отчета по МСФО за первое полугодие. На этом фоне также подешевели ГДР En+ (-2,5%). В минусе оказались бумаги "Новатэка" (-2,2%), "Норникеля" (-1,9%), НЛМК (-1,5%). Выросли акции Polymetal (+0,8%) и "Полюса" (+1,6%) – на фоне подорожавшего золота. Также повысились ГДР X5 (+0,6%) и "М.Видео" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие единой динамики котировок акций одного сектора говорит о том, что у российского рынка нет единой торговой идеи, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Цель следующей недели расположена в диапазоне 2650-2750 для индекса Мосбиржи", — оценил он.

Если в выходные не произойдет каких-либо негативных событий и в начале следующей недели мировые рынки попытаются продолжить восстановление, российские фондовые индикаторы предпримут еще одну попытку пробоя сопротивления около 2720 пунктов по индексу Мосбиржи и 1320 пунктов по РТС, отметил Бабин.

"Если же ситуация на мировых рынках будет развиваться по негативному сценарию российские фондовые индикаторы проверят на прочность установленные на текущей неделе двухмесячные минимумы: 2645 пунктов по индексу Мосбиржи и 1275 пунктов по РТС", — добавил он.