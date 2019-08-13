События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 августа
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
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|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
|2
|4 (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0%
|-0,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ)(м/м) (июль)
|0,5%
|0,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,5%
|0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|0,7%
|0,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
|3,4%
|3,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
|38 тыс
|32 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
|28 тыс
|65 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
|3,8%
|3,8%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
|-1,1
|-7
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|-24,5
|-27,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август)
|-20,3
|-21,7
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,1%
|2,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,3%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,4 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Интер РАО — СД (одобрение крупной сделки)
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|RUB
|М. Видео — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
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|RUB
|МРСК Сибири — СД (о благотворительности на 2019)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190813/830233336.html