МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс иены слабо растет к доллару во вторник днем, находясь в районе максимальных отметок с весны 2018 года на фоне опасений за мировую экономику, которые поддерживают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск курс доллара к иене опускается до 105,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,29 иены. В понедельник доллар опускался к иене до 105,15 иены за доллар, что стало минимумом с марта 2018 года. Курс евро к доллару снижается до 1,1201 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1212 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,14%, до 97,52 пункта.

Помимо опасений торговой войны между США и Китаем рынки следят за напряженной ситуацией в Гонконге, где с июня проходят протесты, а столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов, которые в понедельник парализовали работу аэропорта, делают город опасным местом.

Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, указывают, что поддержку курса иены оказывает общий отказ инвесторов от риска. Эксперты прогнозируют, что иена в текущем году может подорожать до 102-103 иены за доллар.

В то же время курс евро пока не отреагировал на статистику Центра исследований экономики Европы (ZEW), согласно которой индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до отметки минус 44,1 пункта с минус 24,5 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения индикатора до минус 27,8 пункта.