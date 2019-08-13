МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются во вторник на внутренней статистике, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.39 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,49%, до 7191,56 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5278,05 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 11576,4 пункта.

Индексы ускорили темпы снижения после публикации данных центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно релизу, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе резко упал — до минус 44,1 пункта. В прошлом месяце показатель составил 24,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в стране также упал до минус 13,5 пунктов в сравнении с июльским показателем в минус 1,1 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в еврозоне, по данным ZEW, в августе снизился до минус 14,5 пункта с минус 10,6 пункта месяцем ранее.

Инвесторы также обращают внимание на безработицу в Великобритании в апреле-июне, которая увеличилась до 3,9% в сравнении с показателем марта-мая в 3,8%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя в отчетном периоде на уровне марта-мая.

Аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит Wall Street Journal, отметил, что устойчивость мировых рынков в последние недели "начала проверяться", и приток инвестиций в "безопасные активы" набирает обороты.