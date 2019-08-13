МОСКВА, 13 авг — Dow Jones. Облигации перестали радовать инвесторов доходностью. Альтернатив акциям практически не осталось.

Очередное обострение торговых конфликтов спровоцировало массовый приток капитала на рынки защитных активов, в том числе облигаций. В результате их доходность опустилась до минимальных отметок за несколько лет. Аналитики Уолл-стрит говорят, что падение облигационной доходности вкупе с циклом смягчения денежно-кредитной политики спровоцирует во 2-м полугодии подъем на рынках акций, ведь альтернатив им просто не осталось.

По статистике FactSet, почти у 60% акций, входящих в состав S&P 500, дивидендная доходность составляет не менее 1,7%, тогда как у 10-летних казначейских облигаций США на завершении вчерашних торгов доходность равнялась 1,640%. В составе S&P 500 в число лидеров по росту и доходности в этом году вошли акции оператора связи AT&T Inc., производителя хлопьев General Mills Inc. и поставщика микросхем памяти Western Digital Corp. Их доходность равняется как минимум 3,6%, а средний показатель для компонентов S&P 500 близок к 2%.

По словам главного рыночного аналитика SunTrust Advisory Services Кита Лернера, доля акций с высокой доходностью сейчас близка к рекордной за последние 10 лет. Именно столько уже длится бычий рынок. Анализ данных с 1990 года показал, что в среднем доходность 10-летних казначейских облигаций опережают 17% акций из S&P 500.

Ожидается, что в ближайшие месяцы акции, регулярно приносящие доход, помогут стабилизировать динамику ведущих фондовых индексов.

Ралли на рынке акций утихло из-за опасений о торговых конфликтах и замедлении мирового экономического роста. Индекс S&P 500 с начала месяца потерял 3,3%, его прирост за 2019 год сократился до 15%.

В сложившейся ситуации аналитики UBS Group AG и Wells Fargo Investment Institute призывают инвесторов покупать акции компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды, а в оптимальном варианте еще и слабо зависимы от внешней торговли.

С учетом дивидендных выплат доходность для S&P 500 в этом месяце составляет минус 2%, а за год – плюс 18%.

Акции компаний, стабильно выплачивающих дивиденды, смягчают потери от рыночных падений. Так, в мае из-за обострения торговых конфликтов индекс S&P 500 упал на 6,6%, а портфель UBS, состоящий из акций Home Depot Inc., McDonald's Corp., JPMorgan Chase & Co. и других компаний с высокими дивидендами и низкой зависимостью от китайского рынка, потерял лишь 3,7%.

Аналитики предупреждают, что обращать внимание стоит не только на дивиденды: некоторые компании с очень высокими выплатами оказались в числе аутсайдеров по динамике цены акций. У некоторых доходность возросла из-за падения цены. Слишком высокая доходность может сигнализировать о проблемах. Так, дивидендная доходность акций телекоммуникационной компании CenturyLink Inc. составляет 9,3%, однако ее акции потеряли из-за отраслевых проблем 26%.

Доходность в нефтегазовом секторе S&P 500 составляет 3,8%, выше чем в остальных 10 секторах. Однако из-за опасений об избытке предложения нефти акции добывающих компаний в этом году дешевеют. По сравнению с концом июня нефтегазовый субиндекс упал на 8,9%, его прирост в этом году сократился до 1,3%.

Расхождение между дивидендной доходностью акций и доходностью облигаций может говорить о замедленном экономическом росте, который в итоге скажется на фондовом рынке. Например, японский индекс Nikkei 225 уже более 10 лет превосходит по доходности 10-летние правительственные облигации, однако из-за медленного экономического роста страны динамика индекса остается слабой. Так, за последние 30 лет американский S&P 500 вырос более чем на 700%, а японский Nikkei потерял 40%.

Главный аналитик Nikko Asset Management по мировым рынкам Джон Вейл рекомендует не гнаться за бумагами компаний с максимальными дивидендными выплатами, а обращать внимание на траекторию роста бизнеса и устойчивость выплат. Так, коммунальные компании и производители потребительских товаров известны крупными дивидендами, но эти сектора уступают в росте телекоммуникационному и технологическому, в том числе из-за ценового давления.

Дивидендная доходность в технологическом секторе S&P 500 в этом году составляет 1,4%, а рост котировок – 25%.

В то же время после отката оценки многих акций стали более привлекательными. По расчетам FactSet, форвардный мультипликатор цена/прибыль для S&P 500 составляет сейчас 16,3, тогда как в июле превышал 17. Аналитики Goldman Sachs и ряда других компаний полагают, что при снижении или сохранении текущих процентных ставок мультипликатор к концу года повысится до 18.

Автор Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ