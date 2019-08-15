МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фоновые индексы в четверг опускаются, новые заявление со стороны Китая по торговле с США вновь сдерживают мировые рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,06%, до 7072,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 5204,82 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 11373,75 пункта. В среду индексы опустились на 1,5-2,1%.

Китай ранее в четверг заявил, что вынужден принять ответные меры в связи с решением США ввести пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год. Такой шаг Вашингтона является отходом от диалога, отметила китайская сторона. До заявления биржи Германии и Франции показывали слабый рост.

Дополнительное давление на британский FTSE 100 оказывают технические внутренние факторы и укрепление фунта. Так, бумаги RBS дешевеют на 10%, это самое сильное снижение в индексе, акции Anglo American дешевеют на 5,2%, HSBC и IAG — на 3,6%. Снижение связано с тем, что акции этих компаний торгуются без дивидендов, пишет агентство Рейтер.

Укрепление фунта к доллару на 0,3% после сильной статистики по рознице Великобритании также сдерживает торги в стране. Удорожание национальной валюты негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, так как это снижает их доход в фунтах.

Бумаги датской Carlsberg в Лондоне дорожают на 5% после выхода сильной финотчетности. В первом полугодии компания нарастила чистую прибыль на 25% в годовом выражении, до 3,08 миллиарда датских крон (461,3 миллиона долларов).