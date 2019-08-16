МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в пятницу умеренно снижается против доллара и стабилизировался к евро на фоне ослабления на форексе европейской валюты ниже уровня 1,11 доллара, следует из данных торговых площадок.

Повышение рынка нефти поддерживает курс рубля, который остается стабильным к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) – около 69,4 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.13 мск повышается на 21 копейку, до 66,26 рубля, курс евро снижается на 1 копейку, до 73,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

БОКОВИК

Рубль днем снижается против доллара и стабилизировался к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже отметки 1,11 доллара.

Поддержку доллару продолжает оказывать макроэкономическая статистика из США, согласно которой объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

Рынок "черного золота" продолжает попытки роста в направлении 59 долларов за баррель сорта Brent. Впрочем, позитивное влияние надежд на восстановление темпов роста мировой экономики несколько ослабло на фоне данных ОПЕК, понизившей прогноз роста спроса на нефть в текущем году.

Картель понизил прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей. Прогноз на 2020 год был сохранен ОПЕК на уровне 1,14 миллиона баррелей в сутки. При этом, как следует из данных доклада, организация увеличила степень перевыполнения условий соглашения ОПЕК+ в июле до 45% с июньских 29%, добывая 29,609 миллиона баррелей в сутки.

В итоге доллар повышался против рубля в пределах 0,35%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже отметки 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Попытки стабилизации курса окажутся краткосрочными, поскольку спрос на рискованные активы может снизиться в преддверии выходных — инвесторы настроены весьма осторожно, рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Не исключено, что курс доллара двинется к уровням 66,3-66,6 рубля, и мы рекомендуем рассматривать любое снижение как удачный момент для его покупки. Рубль может подешеветь на 0,5-1,0% на фоне падения спроса на риск в преддверии выходных", — оценил он.

Прогноз относительно рубля остаётся в целом благоприятным, несмотря на плохие сезонные факторы, в то же время считает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Продолжается рост цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ уже почти 20%, России повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings, позавчера Минфин разместил очередной транш ОФЗ с очень хорошими результатами, а каникулы у американских законодателей указывают на перерыв в нашей извечной "санкциофобии", — перечисляет позитивные для курса рубля факторы эксперт.

"Единственный негатив – нефть, которая могла бы быть чуть повыше. При нынешнем курсе рубль недооценён примерно на 3-3,5%, и в ближайшее время, когда спадёт ажиотаж на внешних рынках, он, скорее всего, вернётся к своему справедливому курсу", — заключает он.