МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается в пятницу вечером на ослаблении опасений относительно состояния мировой экономики после публикации статданных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1098 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1106 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 106,33 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,11 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 98,17 пункта.

Курс доллара поддерживает оптимизм инвесторов относительно состояния экономики США. Трейдеры продолжают отыгрывать данные розничной торговли в стране, объем которой неожиданно увеличился на 0,7% в месячном выражении.

Трейдеры также отыгрывают данные о количестве новых домов в США. Число новостроек сократилось на 4% в месячном выражении, однако оптимизм участников торгов поддерживает то, что число разрешений на строительство в США увеличилось на 8,4%, приблизившись к семимесячному максимуму.

Курс евро снижается к доллару также на фоне роста ожиданий снижения процентной ставки ЕЦБ. "В пятницу мировые рынки начали в лучшем настроении, и настроения подкреплены ожиданиями того, что Европейский центральный банк склонится в сторону решительного стимулирования на заседании, которое состоится 12 сентября", — отмечает старший аналитик рынка Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo).

Снижения процентной ставки также ожидается со стороны ФРС США. По данным CME Group, 74,2% аналитиков прогнозируют это движение до 1,75-2% с уровня июля в 2-2,25%. Остальные 25,8% экспертов ожидают более сильного снижения, на 50 базисных пунктов.