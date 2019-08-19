МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром слабо колеблется к другим мировым валютам в ожидании решения США по китайской Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1089 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,39 со 106,36 иены за доллар; ранее в ходе торгов он снижался до 106,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 98,19 пункта.

Участники торгов позже в понедельник ждут решения США по вопросу продления лицензий для китайской Huawei, которая позволит ей закупать оборудование у американских компаний. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США не хотят вести бизнес с Huawei, и пообещал принять решение об исключениях в понедельник.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Однако затем США предоставили китайской компании отсрочку по санкциям, разрешив Huawei до 19 августа приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов.

"Huawei — это большой тест для рынка, чтобы понять, сохранятся ли текущие рисковые настроения на валютном рынке", — сказал агентству Рейтер старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).