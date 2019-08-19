МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в понедельник на фоне оптимизма на биржах США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,67% — до 7165,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5330,5 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 11638,6 пункта.

Европейские трейдеры отыгрывают рост основных американских фондовых индексов, которые в пятницу подскочили на 1,2-1,7% на ослаблении внешнеторговых опасений. Биржи Азии в понедельник также завершили торги уверенным ростом на фоне мер властей Китая по поддержке экономики.

Положительным фактором для бирж является и рост стоимости нефти, который подталкивает вверх котировки европейских нефтедобывающих компаний. Так, ценные бумаги Shell и BP дорожают более чем на 1%, Total — на 0,6%.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает внутренняя статистика. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, замедлилась до 1% с июньского уровня в 1,3%. При этом аналитики ждали инфляцию в регионе на уровне предварительной оценки — 1,1% в годовом исчислении.