МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером коррекционно растет после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,21%, до 1514,75 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро растет на 1,14%, до 17,133 доллара за унцию.

В понедельник цена на золото снижалась на ослаблении опасений относительно замедления мировой экономики. "Это восстановление после падения цены в последние несколько дней, вызванных улучшением настроений на финансовых рынках… Тем не менее, основной фон для золота остается очень благоприятным", — отметил аналитик Carsten Menke Джулиус Баер (Julius Baer), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС, в рамках которого процентная ставка была понижена впервые за 10 лет. Трейдеры ожидают комментариев относительно экономики США.

Кроме того, в пятницу состоится выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках ежегодного симпозиума центробанков. Участники торгов ожидают, что Пауэлл даст некоторые комментарии относительно дальнейшего направления монетарной политики ФРС.

По данным CME Group, 97,3% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Остальные 2,7% ожидают более сильного снижения на 50 базисных пунктов. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, изменение которой влияет на курс доллара, что отражается на стоимости драгметалла.