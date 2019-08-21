МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в среду уверенно растет против доллара и евро, отыгрывая позитив на рынке нефти, ожидания смягчения ДКП ведущими центробанками и риторики вокруг формата G8, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.55 мск среды снижался на 82 копейки, до 65,74 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 72,97 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вечером несколько замедлил рост и поднимается на 0,65% — до 60,42 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОЩУТИМО РАСТЕТ

После пробития вниз пятничного барьера в 66 рублей на дневных торгах в паре с долларом, рубль на вечерних торгах преодолел отметку 73 в паре с европейской валютой и возглавил список растущих валют развивающихся рынков, поднимаясь на порядка 1,3%.

Валюты развивающихся стран к текущему моменту также показывают рост против доллара: индийская рупия в паре с долларом выросла к закрытию торгов на 0,15%, южноафриканский рэнд растет на 0,95%, турецкая лира после вчерашней значительной просадки поднимается на 0,39%, бразильский реал – на 0,78%, при этом аргентинское песо снижается на 0,55%.

"Рубль сегодня растет по отношению к доллару и евро. Российская валюта сейчас во многом отыгрывает динамику цен на нефть … по сорту Brent. При этом локальную дополнительную поддержку сейчас оказывает начало налогового периода в стране. Риски торговых войн пока отошли на второй план и поддержку финансовым активам вновь оказывает стимулирование со стороны ведущих мировых ЦБ", — говорит Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер".

"Усиливаются настроения неожиданным благодушием Дональда Трампа, который высказался, что поддержит инициативу возвращения России в формат большой восьмерки, если её кто-то предложит и её как раз предложили, французский коллега – Эммануэль Макрон. Фактически сегодня у нас есть возможность увидеть очередной переход западных политиков от слов к делу", — комментирует ситуацию Андрей Люшин из Локо Банка.

ПРОГНОЗЫ

В свою очередь ключевым событием ближайшего времени станет симпозиум руководства центробанков в Джексон Хоуле, где вполне возможен ряд важных заявлений по денежно-кредитной политике, а также торговым взаимоотношениям, отмечает Копейкин.

Между тем сейчас позитив уже во многом заложен в текущий курс, поэтому в ближайшее время рубль, вероятно, будет торговаться в боковике 65,7-66,3 в паре с долларом и 72,9-73,5 в паре с евро, добавляет аналитик.

По мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, в четверг укрепление рубля продолжится. В целом, рубль способен направиться в сторону отметки 65 против доллара, полагает эксперт.

Люшин из Локо Банка отмечает, что внешний фон для рубля складывается позитивным и в случае его сохранения в ближайшие дни и оправдания ожиданий инвесторов результатами симпозиума центробанков положение рубля на валютном рынке может продолжить улучшаться. "На завтра ожидаем диапазон 65,5-66,5 рубля за доллар и 73-74 за евро", — прогнозирует он.