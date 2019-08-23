МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 GBP Великобритания — Августовский день отдыха — выходной на Лондонской фондовой бирже

 

 

 

 
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (август) 92,2 94
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (август) 99,4 100,4
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (август) 95,7 95,2
15:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0,3%

 

 
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 1% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) 1,9% 1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Детский мир — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
26-30 авг RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам 1П2019) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див- д 2018

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (исполнение бюджета за 7м2019, бюджет на сентябрь, итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1П2019, о новой стратегии в области нефтегазопереработки)

 

 

 

 