События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 августа
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|GBP
|Великобритания — Августовский день отдыха — выходной на Лондонской фондовой бирже
|
|
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (август)
|92,2
|94
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (август)
|99,4
|100,4
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (август)
|95,7
|95,2
|15:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0,3%
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|1,9%
|1%
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
|
|
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Детский мир — телеконференция менеджмента
|
|
|26-30 авг
|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
|
|
|
|RUB
|АК АЛРОСА — наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див- д 2018
|
|
|RUB
|Татнефть — СД (исполнение бюджета за 7м2019, бюджет на сентябрь, итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1П2019, о новой стратегии в области нефтегазопереработки)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190823/830264953.html