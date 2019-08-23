МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением на росте напряжения во внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,38%, до 7101,38 пункта, французский CAC 40 — на 1,14%, до 5326,87 пункта, немецкий DAX — на 1,15%, до 11612,01 пункта.

Инвесторы отказываются от рисковых активов на фоне неопределенности в мировой торговле. Китай ранее в пятницу объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также о возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на объявленные Китаем дополнительные пошлины на американские товары, что способствовало росту напряжения на рынках.

"Торговая война станет еще более ужасной и вызовет у обеих сторон больше экономических проблем, прежде чем мы увидим окончательное решение", — считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.