МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник умеренно снижается по отношению к доллару и мало меняется к европейской валюте, падающей на форексе более чем на 1%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.40 мск понедельника рос на 12 копеек, до 66,10 рубля, курс евро торгуется у уровня закрытия пятницы – 73,51 рубля.

На международном валютном рынке форекс евро к доллару падает на 1,07% — до 1,1119 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,36%, до 59 долларов за баррель.

РУБЛЬ ЛАВИРОВАЛ-ЛАВИРОВАЛ…

В первой половине дня курс рубля в паре с долларом показывал разнонаправленную динамику, реагируя на внешние факторы. С начала торгов курс доллара локально смог подняться на 15 копеек относительно уровня закрытия пятницы – до 66,14 рубля — но затем в моменте снижался на 16 копеек относительно уровня закрытия торгов пятницы, до 65,83 рубля.

"Что касается укрепления рубля к доллару в утренние часы, то хотя оно и было минимальным, однако являлось одним из лучших результатов на развивающихся рынках, где почти все основные валюты торговались в заметном минусе", — комментирует Юрий Кравченко из "Велес капитала".

"Утренний рост рубля к доллару, по всей видимости, объясняется остаточной конвертацией валютной выручки в рамках крупных налоговых платежей в понедельник, а также положительной динамикой цен на нефть", — добавляет аналитик.

Что касается евро, то здесь наблюдавшийся ранее некоторый рост рубля был обусловлен снижением самой единой европейской валюты на глобальных площадках после слабых макроданных из Германии, также замечает эксперт.

"В пятницу глава ФРС США Джером Пауэлл в своем выступлении отметил риски, связанные с замедлением мировой экономики и торговыми конфликтами, которые только обострились с июльского заседания. Также выросла и волатильность на рынках. В целом, инвесторы восприняли речь Пауэлла позитивно", — комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

Положительный эффект слов Пауэлла нивелируется новым витком торговых войн, не исключает Кадулин.

"Доходность казначейских облигаций США выросла вместе с ценами на золото, несмотря на позитивную риторику, которой традиционно отличаются симпозиумы ФРС в Джексон-Хоуле. Рынки закладывают большее снижение ставки в сентябре ввиду очередного спровоцированного Трампом всплеска напряженности – если ФРС не снизит ставку по меньшей мере на 25 б.п., спад на рынках продолжится. Чтобы инвесторы остались довольны, снижение должно составить по меньшей мере 50 б.п.", — считают аналитики ITI Capital.

Не исключено, что после проведения налоговых расчетов рубль закрепится в отрицательной зоне и догонит своих товарищей по развивающимся рынкам, которые остаются под давлением очередного усиления конфликта в мировой торговле, полагает Кравченко.

Снижение интереса к рисковым активам не даст рублю укрепиться значительно, поэтому он, вероятно, будет оставаться вблизи коридора 65,5-66 рублей за доллар, заключает Кадулин.