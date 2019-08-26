МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Тема торговых войн США и Китая негативно отразилась на мировых рынках. После информации о возможном очередном увеличении пошлин США на китайские товары и полном выводе американских компаний с этого рынка индексы начали падать еще в пятницу. Биржи США рухнули сразу на 2,5-3%. Это продолжилось утром понедельника. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона открылись и закрылись снижением.

В минусе открылся российский рынок. Однако позже ему удалось отыграть часть утренних потерь на новых заявлениях президента США Дональда Трампа по торговому конфликту с Китаем. По его словам, китайская сторона связалась с американской и выразила желание вернуться за стол переговоров, что должно произойти в ближайшее время. На этом фоне биржи Европы, открывающиеся на час позже по московскому времени, уже начали день в плюсе.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, рынки уже осознали, что повышенная волатильность на фоне торговых войн – всерьез и надолго. "С момента девальвации юаня ниже психологически важной отметки в 7 за доллар в начале августа, стало понятно, что торговые войны — это долгоиграющая история. Инвесторы уже готовы к "качелям с высокой амплитудой колебания", — рассуждает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Пятничный спад был чувствительным, но он, вероятнее всего, будет отыгран уже в начале этой торговой недели. Уже сегодня утром от обеих сторон поступили сигналы, снижающие градус напряжения.

"Фьючерсы на S&P уже реагируют ростом на 1,14% на новость от Трампа о том, что Китай предложил вновь сесть за стол переговоров", — напомнила Наумова.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА

Однако до тех пор, пока не появится ясность по торговым вопросам, словесные интервенции неизбежно будут отыгрываться, уверены эксперты. Они по-разному оценивают перспективы развития торгового конфликта.

"С начала лета рынок потерял порядка 600 млрд долларов капитализации, — констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. — В этой ситуации экспертное сообщество разделилось надвое: первые считают, что на договоренности не стоит и надеяться, дальше будет только хуже, а вторые, к которым отношусь и я, расценивают ситуацию, как попытку сторон договориться, пусть и несколько нетипичными для современных демократических стран методами".

В конечном итоге, пространство для маневра сужается – "на кону" уже стоит весь объем китайского экспорта в США, и если его обложат повышенными тарифами, перспектив для обеих стран не останется. Главное не перегнуть палку, чтобы настроения первой категории инвесторов не возобладали – тогда начнется бегство из активов, массовые продажи. Если валютные рынки, которые пока чувствуют себя неплохо, последуют за фондовыми индикаторами, то глобальная паника и приближение рецессии неизбежно, уверен Луцко.

Наумова полагает, что Китай может пойти дальше и будет использовать часть карательных инструментов в своем арсенале – начиная от снижения курса национальной валюты и заканчивая сбросом американских казначейских бумаг, находящих на балансе его ЦБ. Такой сценарий еще больше отпугнет инвесторов в связи с еще большой неопределенностью и углублением конфликта.

СПРОС НА ЗАЩИТУ

Эксперты сходятся во мнении, что в сложившейся ситуации инвесторы и впредь будут наращивать спрос на защитные активы — US Treasuries, японскую иену и золото. "Эти активы популярны всегда, даже если по торговым вопросам удастся наладить диалог, неизбежно снижение ставки ФРС, что также заставит инвесторов искать убежище", — рассуждает Луцко.

До тех пор, пока выходящая статистика, отражающая состояние экономик двух держав, не станет давать четкие сигналы заметного ухудшения, настроение инвесторов будет волнообразным. При негативном сценарии инвесторы будут стремиться сбросить риск, предпочитая американские долговые бумаги, облигации с рейтингом выше BBB- развитых стран, японскую иену и золото, прогнозирует Наумова.