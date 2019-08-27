МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Россия будет увеличивать экспорт мясной продукции, но ее развитие как участника мирового рынка мясной продукции связано с большими издержками, чем у иностранных конкурентов, из-за географического расположения производств и их низкой рентабельностью, считает руководитель аналитического центра Минсельхоза РФ Дмитрий Авельцов.

"Число населения в мире растет, но с точки зрения экономики, локации наших производств мы всегда будем дороже, чем наши конкуренты в южных странах, поэтому либо они упрутся в свои территориальные проблемы и не смогут развиваться, либо мы будем нормально позиционировать свое мясо, которое пусть и дороже, но произведено в более экологически чистых регионах", — сказал Авельцов в ходе семинара для журналистов, организованного группой "Черкизово".

Общий объем мирового производства мяса — более 320 миллионов тонн. Ключевыми экспортерами являются США и Бразилия, ключевыми импортерами — Китай и Япония. За 13 лет доля России в мировом производстве мяса увеличилась в два раза, но все равно является невысокой, следует из презентации, представленной на семинаре.

"Мы видим, что у нас экспорт постепенно прирастает. В 2018 году мы продолжаем оставаться нетто-импортером, импортируя сейчас мяса в 2 раза больше, чем экспортируя – 0,8 миллиона тонн и 0,4 миллиона тонн. Экспорт по сравнению с потреблением несопоставимо мал, он составляет около 10%, и существенного влияния экспорта на наш рынок мы не ожидаем", — сказал Авельцов. Между тем, доля российского производства ресурсов увеличивается, уровень самообеспеченности растет, все это говорит о том, что экспортировать мы будем больше, чем импортировать, добавил он.

Программа развития экспорта мясной продукции в РФ до 2024 года предполагает рост объема экспорта до 2 миллиардов долларов к 2024 году с 410 миллионов долларов в 2018 году. Основные направления экспорта — страны азиатско-тихоокеанского региона, в особенности Китай и Япония (26%), страны Персидского залива (23%), страны СНГ (14%) и страны Юго-Восточной Азии (4%), сообщается в презентации.

В настоящее время в РФ производится около 10 миллионов тонн мясопродукции в целом, а к 2024 году объем производства по ресурсам планируется нарастить до 11,9 миллиона тонн. "В России производится 3% от общего производства мяса в мире, поэтому влияние этого объема на цены ничтожно мало", — заметил эксперт.

"Думая о себе как об участнике этого рынка, мы должны понимать, что мы не на 35-й параллели, где исторически и экономически сконцентрировано все мировое производство. Наш самый южный объект по птицеводству – на 45-й параллели, поэтому мы понимаем, что наша экономика по георасположению, по геолокации априори будет хуже, чем экономика таких же объектов, но расположенных южнее", — сказал глава Центра агроаналитики.

Кроме того, производители "бьются за снижение себестоимости", испытывая огромный пресс конкурентной борьбы и в итоге консолидируясь в целях повышения эффективности производства. "Компаний, которые производят меньше 60 тысяч тонн продукции, почти не осталось", — заметил он. В частности, маржинальность птицеводства за последние несколько лет остается низкой, на уровне рентабельности по EBITDA в пределах 10%, поэтому о колоссальных средствах в сегменте говорить не приходится. "С точки зрения экономики эти деньги расходуются на покрытие процентов по кредитам, так как все производители закредитованы, на инвестирование и поддержание материально-технического состояния", — сказал Авельцов.