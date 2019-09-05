МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Новая программа обратного выкупа акций МТС не планируется, сообщил журналистам основной бенефициар АФК "Система" (основной акционер МТС) Владимир Евтушенков.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Совет директоров МТС 28 июня 2018 года одобрил программу выкупа акций на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года. Программа начала действовать 2 июля. В ходе программы дочернее общество МТС — ООО "Бастион" — планирует приобретать акции и американские депозитарные акции МТС на открытом рынке.

В марте МТС завершила программу выкупа акций на сумму до 20 миллиардов рублей как с рынка, так и у "дочки" АФК Sistema Finance. С момента запуска этой программы МТС приобрела 69,044 миллиона акций (включая ADS), что составляет 3,46% уставного капитала компании. Всего на выкуп было потрачено 19,837 миллиарда рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.