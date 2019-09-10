МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут пятый день подряд после заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии относительно дальнейшей нефтяной политики государства, а также в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 63,13 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника показатель впервые с 1 августа превысил отметку в 63 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 58,37 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают расти после заявления нового главы министерства энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда о намерении продолжать текущую политику государства, а именно поддерживать действующее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

"Очевидно, что Королевство хочет повысить цены на нефть… Принц Абдель Азиз бен Сальман ясно дал понять, что "никаких радикальных изменений" в саудовской нефтяной политике не ожидается", — отметил нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов также ожидают заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 12 сентября в Абу-Даби.

В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление до конца марта 2020 года соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходится на Россию. Договоренности ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действуют с начала 2017 года.