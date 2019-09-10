МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,91%, до 6,35 доллара, "Новатэка" — на 0,66%, до 196,7 долларов, "Лукойла" — на 0,19%, до 83,44 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,71%, до 7,04 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,64%, до 31,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,41%, до 24,3 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,46%, до 15,25 доллара, НЛМК — не изменилась, оставшись на уровне в 22,64 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,6%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 2,14%, до 14,53 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли в цене 1,3%, до 18,16 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,65%, до 13,09 доллара, "Ленты" — на 0,88%, до 3,42 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,11%, до 3,82 доллара.