МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок Brent, закрепившихся в районе 66 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.40 мск понедельника снижался на 26 копеек — до 64,08 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 70,88 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 9,18% — до 65,75 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ НА НЕФТИ

Неделя начинается с существенного роста цен на нефть после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Рубль открыл торги резким ростом в парах с долларом и евро на фоне взлета цен на нефть марки Brent выше 10% перед открытием торгов на Московской бирже. В начале торгов доллар максимально потерял 76 копеек к уровню предыдущего закрытия (-1,2%), опустившись ниже 64 рублей впервые с 1 августа. Европейская валюта максимально снижалась на 81 копейку (-1,2%), опустившись ниже 71 рубля — к минимумам также с 1 августа.

Однако днем доллар и евро компенсировали часть понесенных потерь. К текущему моменту доллар снижается на 0,45%, евро — на 0,6%.

"Пока рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть, значительно укрепившись к доллару США. При этом необходимо учитывать ограниченность позитивного влияния роста нефтяных котировок на курс рубля из-за действия бюджетного правила (даже если нефтяные цены продолжат свой рост, то уже в октябре Минфин увеличит объем покупок валюты на рынке, что нивелирует увеличившийся приток "нефтедолларов")", — комментирует Кадулин.

Более того, рост геополитической напряженности и слабые макроэкономические данные по Китаю — факторы в пользу снижения интереса к рисковым активам, добавляет аналитик.

"В понедельник рубль открылся существенным гэпом вверх. Фактором укрепления отечественной валюты является взлет нефтяных котировок после атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Тем не менее, к середине дня ситуация на рынках относительно стабилизировалась, и после бурной эмоциональной реакции инвесторов можно ожидать некоторой коррекции на рынке нефти и внутреннем валютном рынке", — комментирует Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от того, увидит ли рынок подтверждение своим сверхмягким ожиданиям по политике ФРС США в итогах заседания на этой неделе, считает Кадулин.

Постепенно внимание инвесторов на текущей неделе вернется к предстоящему заседанию ФРС, также отмечает Кравченко.

"Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП. Ожидания по смягчению процентной политики играют против доллара и в преддверии заседания американская валюта может продолжить корректироваться на глобальных площадках, в том числе и на российском рынке", — говорит аналитик.

В то же время американский центробанк и его глава могут в очередной раз занять крайне осторожную позицию и, даже снизив ставку, не дать рынку четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики, замечает эксперт. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции, добавляет он.

На взгляд Антона Покатовича из "БКС Премьер", "поиск виновных" и их "наказание" могут стать дополнительными факторами геополитической поддержки нефти помимо фактора поддержки цен в виде возможного ускорения снижения коммерческих запасов сырья в осенней перспективе. В результате он ожидает, что в таких условиях нефтяных цен курс рубля будет находиться в диапазоне 63,5-65 в ближайшие дни.

"Второй сценарий предполагает новую волну эскалации напряжённости ситуации в регионе… В результате, если мы увидим какое-либо милитаризованное вмешательство США в данный процесс или новые атаки на инфраструктуру, нефтяные цены могут вернуться на уровни 70 долларов и выше. Рубль в таких условиях может реализовать временное укрепление до уровней 63-63,3", — добавляет он.