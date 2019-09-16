МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 5,2%, до 6,68 доллара, "Новатэка" — на 4,47%, до 205,8 доллара, "Лукойла" — на 3,91%, до 86,64 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,31%, до 7,26 доллара, "Газпром нефти" — на 4,69%, до 33,5 доллара.

Поддержку акциям нефтяных компаний оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти заявила о сокращении производства более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,19%, до 24,69 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,45%, до 15,53 доллара, НЛМК — увеличилась на 0,61%, до 23,12 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,68%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,95%, до 14,92 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли в цене 0,22%, до 18 долларов.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 1,96%, до 13,78 доллара, "Ленты" — на 0,88%, до 3,44 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,36%, до 3,91 доллара.