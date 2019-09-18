События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 сентября
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (август)
|41,1 тыс
|10 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (август)
|34,5 тыс
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|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (август)
|5,2%
|5,3%
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август)
|2,9%
|2,6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|0,2%
|-0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|3,3%
|2,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,2%
|-0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (сентябрь)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь)
|0,75%
|0,75%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (2кв2019)
|-130,4 млрд долл
|-127,8 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|204 тыс
|213 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|16,8
|11
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|3,6
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|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август)
|2,5%
|-0,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (август)
|5,42 млн
|5,37 млн
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.09)
|532,7 млрд долл (на 06.09)
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|RUB
|ТГК-1 — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2019, досрочные перевыборы СД и Ревизионной комиссии)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190918/830333830.html