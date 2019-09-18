МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок вечером слабо снижается по основным индексам на фоне нисходящей динамики цены на нефть и небольшого укрепления рубля в ожидании решения ФРС по ставке, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.32 мск снижался на 0,12% — до 2817,4 пункта, индекс РТС — на 0,03%, до 1381,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 7 копеек – до 64,3 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,1 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,15% — до 63,81 доллара за баррель.

Активность на рынке заметно упала в день оглашения решения ФРС по ставке, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ГМК "Норильский никель" пытаются вернуться к краткосрочному росту и удержаться выше района 15 900 рублей с ближайшей поддержкой 15 650 рублей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Технические индикаторы при этом умеренно оптимистичны и говорят о перспективе смены краткосрочного тренда… Сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 16 100 рублей – в этом случае стоит ожидать возвращения к историческому максимуму 16 588 рублям и, весьма вероятно, его обновления. Преодоление поддержки, напротив, укажет на риски коррекции в район 15 150 — 15 500 рублей", — комментирует она.

К текущему моменту акции "Норникеля" поднимаются на 1,45% — до 16 060 рублей.

Среди лидеров роста – акции "Русала" (4,76%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции растут на 2,98%, префы – на 1,65%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (2,24%), обыкновенные акции "Россетей" (1,83%), префы "Ленэнерго" (1,67%), ТГК-1 (1,27%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,26%) и акции "Русгидро" (1,21%).

Среди аутсайдеров дня преобладали бумаги нефтяников: "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции компании снижаются на 2,67%), "Газпром нефть" (-0,93%), "Роснефть" (-0,29%) и "Лукойл" (-0,29%). Под некоторым давлением находились бумаги Сбербанка (обыкновенные акции банка снижаются на 0,22%). "Банк планирует пересмотреть подход к комиссиям до конца года… Если это произойдёт, то доходы от комиссий могут существенно снизиться, что приведёт к ещё большему замедлению роста прибыли", — комментирует Кочетков из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок, скорее всего, останется под давлением до конца торгов, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Основной риск для "быков" до конца торгового дня заключается в более глубокой коррекции цен на нефть, также отмечает Кожухова из "Велес Капитала".