МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,39%, до 6,64 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,67%, до 206,2 доллара, "Лукойла" — на 0,28%, до 84,46 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,42%, до 7,18 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне в 32,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,44%, до 24,93 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,18%, до 15,08 доллара, НЛМК — снизилась на 1,4%, до 22,56 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,61%, до 1,31 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,57%, до 14,91 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 0,34%, до 17,76 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,24%, до 13,55 доллара, "Ленты" — на 0,59%, до 3,39 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,67%, до 3,87 доллара.