МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/. Продажи новых iPhone начинаются в России и еще более чем 30 странах в пятницу. Российские ритейлеры запаслись достаточным количеством смартфонов от Apple, и впервые за несколько лет старт продаж может обойтись без очередей, рассказали РИА Новости в компаниях.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начнутся 20 сентября одновременно с другими странами. Цена на iPhone 11 будет составлять от 60 тысяч рублей, iPhone Pro — от 90 тысяч рублей, iPhone Pro Max — от 100 тысяч рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб — обойдется в 132 тысячи рублей.

СТАРТ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Все крупнейшие российские ритейлеры начнут продажи новинок в 8 утра по местному времени, также покупку можно оформить в интернет-магазинах. Ритейлеры заверяют, что в очередях за новинкой стоять не придется.

"Уверяем всех наших покупателей, что в день старта продаж наши магазины "Связной" и Cstore предложат достаточное количество новинок от Apple, что позволит обойтись без очередей", — сказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.

По словам представителя сети re:Store Людмилы Семушиной, в сети re:Store в 8 утра будут открыты несколько магазинов (17 магазинов в 8 городах, в том числе 7 – в Москве), все остальные магазины работают по расписанию торговых центров.

"Львиную долю товара мы отдали на предзаказ, поэтому очередей быть не должно — люди приобрели телефоны по предзаказу со 100%-ной предоплатой и получат свои телефоны курьером или в любом магазине", — сказала представитель re:Store.

"М.Видео-Эльдорадо", как официальный партнер Apple, стремится обеспечить максимальную доступность устройств – к моменту старта продаж новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут доступны в более чем 500 магазинах по всей России", — сказали в пресс-службе компании.

Генеральный директор "МегаФон Ритейла" Андрей Левыкин предположил, что, скорее всего, очереди будут в традиционных местах – у крупных магазинов. "Но вряд ли есть смысл стоять в очередях. Ведь "МегаФон" начнет утром продажи по всей стране, а это более 4 тысяч салонов. Также купить новый телефон можно на нашем сайте", — сказал Левыкин.

Продавцы традиционно не раскрывают количество ввезенных смартфонов. Однако источник на розничном рынке рассказал РИА Новости, что всего в Россию на сегодня ввезено 150 тысяч новых iPhone.

TRADE-IN, КРЕДИТ И КЭШБЭК

Покупателям новых iPhone ритейлеры предложат ряд опций. Так, "Связной" для покупателей новых iPhone предложит рассрочку. "М.Видео – Эльдорадо" даст покупателям возможность оформить рассрочку и получить повышенный кэшбэк бонусными рублями.

Розничные сети сотовых операторов дадут покупателям скидку на новинки, обменяв их на старые смартфоны по программе trade-in. МТС также предложит кэшбэк за покупку iPhone, "Билайн" — кредит сроком на 2 года в зависимости от выбранной модели, а "Мегафон" — рассрочку платежа.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Ритейлеры отмечают, что высокий спрос на новые смартфоны Apple продемонстрировали уже предзаказы на новинки, которые принимались 18 и 19 сентября. Спрос на новинки показал кратный рост по сравнению с прошлым годом, отмечают продавцы.

"В "Связном" и Сstore в этом году по итогам первого дня и части второго дня объем предзаказов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max увеличился вдвое по сравнению с прошлогодними показателями iPhone Xs и iPhone Xs Max, а iPhone 11 и вовсе показал впечатляющий рост на 370% по сравнению с iPhone XR", — рассказал вице-президент по продажам "Связного" Давид Борзилов.

"Предзаказы показали, что новые линейки пользуются спросом – в "М.Видео" и "Эльдорадо" предзаказы на новую линейку iPhone за первые сутки вчетверо превысили уровень предзаказов прошлого года. Все, кто оформил предзаказ, заберут смартфоны в удобное время в удобном для них магазине или получат с курьером", — сказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"В сети re:Store по результатам первых двух дней предзаказа мы увидели существенный рост числа предзаказов на новые продукты Apple. iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали трехкратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период", — сказала представитель компании Людмила Семушина.

В розничной сети МТС динамика предзаказов на новые модели iPhone вдвое опережает темпы прошлого года, рассказали в компании.

В розничной сети "Билайн" по данным на 19 сентября количество предзаказов на новые iPhone вдвое превысил уровень предзаказов новинок 2018 года за аналогичный период времени, при этом число оплаченных смартфонов выросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Большая часть предзаказов оформлена через интернет-магазин "Билайн", рассказала представитель оператора Екатерина Казаченко.

Гендиректор "МегаФон Ритейла" Андрей Левыкин отметил, что в компании год от года видят устойчивый спрос на линейку Apple в период старта продаж, и этот сезон — не исключение. "Если в течение всего первого дня спрос был на уровне прошлого года, то с вечера 19 сентября и днем 20 сентября число заказов стало активно расти. По результатам двух дней мы видим повышенный спрос на новую линейку iPhone", — сказал Левыкин.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

Ритейлеры также рассказали, какие модели из новой линейки iPhone пользовались наибольшим спросом в период предзаказа.

Так, в "М.Видео" и "Эльдорадо" самым популярным смартфоном на этапе предзаказов стал iPhone 11 на 128 ГБ черного цвета.

В re:Store максимальное число заказов было оформлено на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти в цветах темно-зеленый и серый космос. "Также высок спрос на iPhone 11 по сравнению с iPhone XR. В абсолютных показателях предзаказ на iPhone 11 Pro в сети re:Store выше, чем на iPhone 11", — сказала представитель компании.

В "Связном" с момента старта предзаказа 51% клиентов резервируют версию iPhone 11 на 64 ГБ, в то время как конфигурациям с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ предпочтение отдается в 40% и 9% случаев соответственно.

"Традиционно самым популярным цветом является черный, также востребованы новые фиолетовый и зеленый. Что касается Pro-версий гаджетов, лидирует версия на 256 ГБ: объем предзаказов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max именно с таким количеством памяти составил 54% от общего числа заявок, на модели с 64 ГБ и 512 ГБ приходится 26% и 20%. Почти половина клиентов заказывает смартфоны в новом темно-зеленом цвете корпуса, еще четверть предпочитают классический серый космос", — сказал вице-президент по продажам "Связного".

В розничной сети МТС в первые дни покупатели в 80% случаях выбирали iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Самым популярным цветом оказался темно-зеленый, а реже всего оставляют предзаказы на iPhone 11 желтого цвета.

В рознице "Билайн" самый популярный цвет – темно-зеленый. Топ-3 популярных моделей по предзаказам: iPhone 11 Pro Max 256 Гб, iPhone 11 Pro 256 Гб, iPhone 11 Pro Max 512 Гб – все в цвете темно-зеленый.

В "Мегафоне" лидер по интересу покупателей — новые iPhone в темно-зеленом цвете вне зависимости от типа модели устройства, а также iPhone 11 — в черном и фиолетовом цветах.