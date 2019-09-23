МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в отсутствие сигналов для роста и на фоне снижения европейских площадок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.29 мск снижался на 0,95% — до 2769,91 пункта, индекс РТС — на 0,95%, до 1364,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек – до 63,95 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 70,24 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,05% — до 64,31 доллара за баррель.

Европейские площадки теряют в пределах 0,23-1,16%.

Фондовый рынок продолжает снижение, начатое на прошедшей неделе, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"На локальном рынке нет важных новостей, внешние площадки не дают сигналов для подъема", — добавляет аналитик.

"Негативный старт торгов в России был определён слабостью индексов в Азии. Однако к середине торгов ситуация уже ухудшилась под влиянием статистики из Европы, где промышленность Германии продолжает углублять спад активности", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Среди слабых бумаг дня оказались акции "Сургутнефтегаза", на НПЗ которого произошёл пожар", — отмечает Кочетков.

К текущему моменту привилегированные акции "Сургутнефтегаза" снижаются на 0,61%, его обыкновенные акции – на 1,61%.

Среди лидеров падения – акции ГК "ПИК" (-3,53%), "Интер РАО" (-2,71%), "Фосагро" (-2,07%), "Русснефти" (-1,92%), "Полюса" (-1,83%), а также обыкновенные акции "Мечела" (-1,72%), НЛМК (-1,62%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 1,41%, обыкновенные акции – на 1,13%), акции "Лукойла" (-1,41%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-1,35%).

Акции ГМК "Норильский никель" (+0,53%) в понедельник растут вопреки общему нисходящему тренду на фоне повышения цен на никель, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Среди лидеров роста – акции ОВК (3,82%), "Юнипро" (1,19%), депозитарные расписки "Русагро" (0,71%), префы "Татнефти" (0,69%) и акции ОГК-2 (0,44%).

ПРОГНОЗЫ

По мнению Ващенко, в течение недели на рынке сложится смешанная динамика. Аналитик ожидает, что котировки индекса Мосбиржи в течение недели будут находиться в диапазоне 2750-2850 пунктов. "Выход вниз из этого коридора возможен на негативных новостях с внешних рынков", — добавляет он.

Закрытие торгов с потерей по основным российским индексам акций до 1% Кочеткову кажется наиболее вероятным сценарием.

Закрепление ниже уровней 2775 и 1375 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС ухудшит краткосрочные перспективы рынка, полагает Кожухова.

"Основной надеждой "быков" на данный момент остаются нефтяные котировки, но и рынок "черного золота" оказался под влиянием страхов в отношении общемирового спроса. Ситуация, впрочем, еще может измениться – серьезных продаж на данный момент не наблюдается", — добавляет аналитик.