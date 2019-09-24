МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись снижением на неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, до 7285,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 5628,33 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 12309,63 пункта.

Давление на индексы оказывали опасения инвесторов относительно Brexit. Ранее во вторник Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента. После этого лидеры оппозиционных партий потребовали немедленной отставки Джонсона с поста премьера из-за нарушений законов.

Джонсон сообщил, что не согласен с вердиктом Верховного суда, но намерен проявить уважение к нему. Помимо этого, комментируя решение Верховного суда, он заявил, что ничто не отвлечет правительство от выполнения задачи обеспечения выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

"Мы полагаем, что вероятность заключения сделки (по Brexit) составляет всего 10%, отсутствия сделки — 40%, очередной отсрочки — 45% и 5% — вероятность того, что Великобритания останется (в ЕС)", — приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста Великобритании Пола Дейлса (Paul Dales). Он также добавил, что показатели экономики Великобритании останутся низкими до тех пор, пока ситуация не разрешится.