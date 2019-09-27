СОЧИ, 27 сен /ПРАЙМ/. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") планирует участвовать в аукционах на частоты 25,25-27,5 ГГц для развития 5G, но базовым по-прежнему считает занятый пока диапазон 3,4-3,8 ГГц, сообщил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании в октябре рассмотрит вопрос о проведении аукционов по распределению частот в так называемом миллиметровом диапазоне — 25,25-27,5 ГГц. Сами аукционы могут состоятся в первом квартале 2020 года.

"Будем (участвовать в аукционах — ред.). Но мы изначально понимаем, что миллиметровый диапазон — не самостоятельный. В отличие от Америки, где есть хоть какое-то применение миллиметрового диапазона, в России мы ему практически не видим отдельного применения, мы только видим его как дополнительную надстройку над существующей макросетью 3G, 4G", — сказал Лацанич в рамках запуска тестовой зоны 5G на Formula 1 Гран-при России в Сочи.

"Это вопрос не цены, а готовности оборудования, а значит С-band (диапазон 3,4-3,8 ГГц — ред.) — базовый, а миллиметровый диапазон — это надстройка для того, чтобы улучшить емкость и скорость в каком-то отдельно взятом месте, но довольно ограниченном географически", — добавил Лацанич.

Он отметил, что ему известна стартовая стоимость лотов будущих аукционов на частоты и она не показалась ему неразумной. "Но всегда хотелось бы, чтобы эта стоимость отражала во-первых, качество лота — они неравные, они представляют собой разную ценность. Потому мы полагаем, что это должно регулироваться ценой", — заключил глава компании.