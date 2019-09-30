МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник слабо снижаются, при этом британский FTSE 100 под давлением на новостях о том, что глава BP может покинуть свой пост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск британский индекс FTSE 100 терял 0,23%, до 7408,95 пункта, французский CAC 40 — 0,01%, до 5640,25 пункта, немецкий DAX — 0,08%, до 12370,94 пункта.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что генеральный директор нефтяной компании BP Роберт Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев. Компания сообщение не прокомментировала. В ходе торгов акции BP дешевеют на 0,8%.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по региону. Так, безработица в Германии в сентябре ожидаемо осталась на отметке в 5%, без учета сезонности — составила 4,9% против уровня августа в 5,1%. Оценка годового роста ВВП Великобритании за второй квартал была улучшена по сравнению с предварительной в 1,2% до 1,3%. Безработица в еврозоне неожиданно снизилась в сентябре до 7,4% с 7,5%.

На фондовых рынках при этом сохраняются риски вокруг торговых отношений США и Китая. На прошлой неделе стало известно о том, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Позднее пресс-секретарь минфина США Моника Кроули заявила, что у Вашингтона на данном этапе таких планов нет.