МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Nordgold в рамках размещения пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, установил финальный ориентир доходности в диапазоне 4,125-4,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 900 миллионов долларов.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в октябре 2024 года составлял 4,375-4,5% годовых, в ходе сбора заявок инвесторов он был снижен до 4,25-4,375% годовых.

Компания с 26 сентября провела в Москве, а также городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".