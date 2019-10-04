МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись в пятницу солидной прибавкой стоимости после публикации данных о рекордно низкой безработице в США, которые ослабили опасения инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,15%, до 7159,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 5488,32 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 12011,53 пункта.

Ранее в пятницу оптимизм пришёл на мировые рынки, в том числе и в Европу, после публикации данных о безработице в США в сентябре, которая снизилась до минимума за 50 лет.

Инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку до того на рынке царило напряжение из-за ожиданий замедления темпов роста мировой экономики, вызванных данными индексов деловой активности в американской промышленности и сфере услуг, появившимися ранее на неделе. Показатели обновили минимумы за 10 лет и за три года соответственно.