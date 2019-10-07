МОСКВА, 7 окт — Dow Jones. Мировые фондовые индексы сегодня колеблются между небольшим ростом и снижением в преддверии очередного раунда американо-китайских торговых переговоров. Рынки Гонконга и континентального Китая остаются закрытыми по случаю общенационального праздника.

Европейский Stoxx Europe 600 на торгах утром придерживался флэтовой линии. Рост в секторе здравоохранения нивелируется падением автомобильного сектора. Свежие макроданные показали, что заказы в производственной сфере Германии в августе продолжили сокращаться.

Согласно данным, опубликованным в понедельник Федеральным бюро статистики Германии, заказы в производственной сфере в августе с коррекцией сократились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Wall Street Journal экономисты прогнозировали рост заказов на 0,2%.

Торговый спор между США и Китаем в течение этого года оказывает давление на немецкую экономику, сильно зависимую от производства и экспорта. Согласно сегодняшним данным, внутренние заказы в производственной сфере Германии в августе снизились на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как внешние заказы выросли на 0,9%.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций понизилась до —0,598%.

Между тем индекс настроений европейских инвесторов, рассчитываемый аналитической фирмой Sentix, в октябре продолжил продвигаться в глубь негативной территории по сравнению с сентябрем.

"Доверие инвесторов в еврозоне по-прежнему продолжает резко падать, и незначительное восстановление в сентябре теперь все больше выглядит как временный отскок", – пояснил Клаус Вистесен, старший экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics.

Американские макроданные в последнее время также показывают, что слабость производственного сектора уже, вероятно, распространяется на другие части экономики. Производственный индекс Института управления поставками (ISM), опубликованный на прошлой неделе, снизился до минимума с 2009 года, а индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сектора услуг США в сентябре упал до 52,6, минимального уровня с августа 2016 года.

Как считает Джеффри Ю, директор британского инвестиционного департамента бизнеса UBS по управлению состояниями, ожидания в отношении заключения расширенного торгового соглашения между Китаем и США ничем не обоснованы.

"Я в первую очередь удивлен такими высокими ожиданиями. Было очевидно, что Китай на переговорах хочет отделить технологические вопросы и сосредоточиться только на пошлинах", – указал Ю.

Теперь надежды участников рынка угасли, и в результате даже частичного соглашения будет достаточно, чтобы "удержать ситуацию под контролем", добавил Ю. По его словам, инвесторы будут внимательно следить за настроем американских потребителей, в частности сельскохозяйственного сектора, и ждать позитивной реакции на любое ослабление враждебности.

В Азии японский Nikkei опустился на 0,2%, а южнокорейский Kospi вырос на 0,1%.

Вице-премьер Китая Лю Хэ, как ожидается, позднее на этой неделе возобновит торговые переговоры с американской делегацией.

Ли Хардман, валютный аналитик MUFG, отметил, что в СМИ появилось несколько сообщений, согласно которым Китай не желает идти на компромиссы в той степени, в которой надеялась администрация Дональда Трампа.

"США готовы заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем, но их требования настолько высоки, что китайские власти вряд ли их примут. Маловероятно, что будут разрешены различные структурные вопросы, например, связанные с правами на интеллектуальную собственность и государственными субсидиями, – указал Хардман. – Китай может согласиться покупать больше сельскохозяйственной продукции, но пока неясно, будет ли такое ограниченное соглашение существенной победой для США".

Китайский юань на офшорном рынке понизился к доллару на 0,3%. По словам некоторых аналитиков, это отражает ухудшившиеся шансы на прорыв в американо-китайских переговорах. Офшорный юань может достичь нового минимума, если к концу года стороны не достигнут какого-либо соглашения, считают аналитики MUFG.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3%, а золото опустилось в цене на 0,4%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 1,524% с пятничных 1,515%.

Индекс доллара WSJ подрос на 0,1%.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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