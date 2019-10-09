МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,28%, до 6,42 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 202,8 долларов, "Лукойла" — на 0,25%, до 81,62 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,5%, до 6,82 доллара, "Газпром нефти" — на 1,74%, до 32,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,82%, до 24,72 доллара, "Северстали" — не изменилась, оставшись на уровне в 13,35 доллара, НЛМК — уменьшилась на 2,09%, до 19,7 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,64%, до 1,25 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,87%, до 14,16 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк" не изменились в цене, оставшись на уровне в 17,34 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,34%, до 11,74 доллара, "Ленты" не изменилась, оставшись на уровне в 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,13%, до 3,84 доллара.