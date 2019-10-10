МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Капитальные затраты "Уралкалия", одного из ведущих мировых производителей калийных удобрений, в 2019 году составят 550 миллионов долларов, а в 2020 году они вырастут до 670 миллионов долларов, сообщил финансовый директор "Уралкалия" Антон Вищаненко.

"CAPEX в этом году составит 550 миллионов, прогноз по CAPEX на следующий год — 670 (миллионов долларов — ред.). Это будут крупнейшие капзатраты в истории "Уралкалия", — сказал Вищаненко в ходе телефонной конференции с инвесторами.

По его словам, начиная с 2021 года объем капзатрат будет снижаться. Капитальные затраты компании в 2018 году составили 358 миллионов долларов. В проспекте к планируемым евробондам производителя говорилось, что совокупные капзатраты "Уралкалия" в 2020-2025 годах могут достигнуть 3 миллиардов долларов.

Гендиректор "Уралкалий Трейдинга" (трейдинговое подразделение производителя) Александр Терлецкий в четверг сообщил, что "Уралкалий" находится на финальной стадии переговоров по заключению нового контракта с Индией и надеется подписать соглашение в ближайшее время.

В свою очередь член совета директоров производителя удобрений Пол Остлинг отметил, что "Уралкалий" рассматривает возможность погашения в обозримой перспективе квазиказначейского пакета акций, после чего изучит возвращение на публичные рынки. "У наших акционеров есть планы по проведению реорганизации, погашению казначейских акций и выхода на публичную сделку", — сказал Остлинг. Компания "Уралкалий-Технология", структура "Уралкалия", владеет 56,22% в капитале производителя (56,79% обыкновенных акций).

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 20,3% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 20,5%.