МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и слабо повышается к иене в пятницу утром на фоне надежды на благоприятный исход очередных торговых переговоров между США и Китаем, которая снижает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене рос до 107,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,96 иены; курс евро к доллару поднимался до 1,1014 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 98,67 пункта.

В центре внимания рынков остается тема торговых отношений между США и Китаем. По заявлениям американского президента Дональда Трампа, Китай хочет достичь сделки. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

"Перспектива временной сделки увеличилась после сообщений о том, что президент Трамп планирует встретиться с вице-премьером Лю Хэ в пятницу", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).