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ПЕКИН/МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Китайская сторона сообщает, что достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров, говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".

"Китай и США достигли значительного прогресса в нескольких областях после проведениях нового раунда торговых и экономических совещаний на высоком уровне в четверг и пятницу", — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что "стороны провели откровенное, высокоэффективное и конструктивное обсуждение вопросов и проблем, представляющих общий интерес".

По данным минкоммерции, стороны добились прогресса в таких сферах, как сельское хозяйство, защита прав интеллектуальной собственности, обменный курс, финансовые услуги, расширение сотрудничества в области торговли, урегулирование споров и обмен технологиями.

"Стороны обсудили подготовку к последующим консультациям и согласились вместе усердно работать в направлении достижения окончательного соглашения", — подчеркивается в заявлении.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.