МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Коррекционное снижение мировых цен на нефть ускорилось до 2% в понедельник днем на фоне нехватки подробностей о первой фазе торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,25%, до 59,16 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,05%, до 53,56 доллара за баррель. Утром в понедельник снижение цен на нефть не превышало 0,6%.

Стоимость "черного золота" в понедельник снижается на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста более чем на 3% по итогам предыдущей недели. При этом к середине дня понедельника оно усилилось, поскольку инвесторам не хватает подробностей относительно достигнутых торговых договоренностей между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп по итогам прошедших переговоров заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

"Нефть постепенно нивелирует недавний рост стоимости, так как растет скептицизм относительно мини-сделки по торговле", — считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чьи слова приводит агентство Рейтер. По мнению аналитика, инвесторы вспомнили о том, что уже не раз ситуация внезапно менялась в худшую сторону.