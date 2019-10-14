МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале недели умеренно снижается на фоне восстановления аппетитов к риску после относительно успешного завершения раунда торговых переговоров между США и Китаем и негативной динамики нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.10 мск понедельника рос на 7 копеек — до 64,28 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 70,96 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,53% — до 58,98 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

Курс рубля отступил от утренних минимумов и теряет порядка по 0,1% к доллару и евро. На утренник торгах рубль снижался максимально на 0,4% к доллару и на 0,3% к евро.

Эксперты рынка отмечают, что поддержку рублю оказывают относительно успешные результаты октябрьского раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Этот раунд состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. А министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами и закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

"Рынок в начале недели продолжает отыгрывать новости о позитивных итогах переговоров между США и Китаем, и о запуске ФРС покупок бумаг на рынке в объеме 60 миллиардов долларов в месяц. На этом фоне снижение экспорта и импорта КНР в сентябре сильнее ожиданий не оказывает существенного давление на настроение инвесторов", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Со стороны ситуация выглядит так, что рынки соскучились по позитивным новостям, отмечают аналитики Росбанка. Как следствие, финансовые активы восприняли заголовки позитивно, даже несмотря на отсутствие каких-либо обязывающих договоренностей по упомянутым темам, добавляют они.

"Оценить последствия торговой войны для глобальной экономики позволят данные по росту ВВП Китая в третьем квартале, публикация которых запланирована на предстоящую пятницу. Рост китайской экономики продолжает замедляться на фоне торговой неопределенности, слабости автомобильной отрасли и негативной динамики сектора недвижимости, в результате чего ВВП Китая растет минимальными темпами за более чем 30 последних лет", — комментируют итоги переговоров аналитики "Нордеа банка" Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

Нефть Brent корректируется после существенного роста в последние две торговые сессии, что давит на рубль, добавляет Кадулин.

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе инвесторы продолжат оценивать влияние результатов торговых переговоров и действий ФРС, поэтому не стоит ждать продолжения ралли в рисковых активах, считает Кадулин. С другой стороны, без появления новых негативных новостей, коррекция если и будет, то несущественная, рубль в этих условиях может вернуться к уровню 64,5 рубля за доллар, полагает аналитик.

Актуальным для рубля остается диапазон 64-65 в паре с долларом и 70,5-71,5 в паре с евро, считают аналитики "Нордеа банка".