МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара днем перешел к умеренному снижению, хотя с утра отмечались попытки роста рубля, говорят трейдеры.

Продолжившееся снижение рынка нефти давит на курс нацвалюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск повышается на 12 копеек, до 64,41 рубля, курс евро снижается на 1 копейку, до 70,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Ослабление европейской валюты на форексе обуславливает ее стабилизацию против рубля.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль днем снижается к доллару после недавнего роста, отмечавшегося на протяжение нескольких дней.

Утренние попытки инерционного роста рубля оказались непродолжительными и незначительными по величине. Инвесторы опять обратили внимание на ослабление спроса игроков на валюты развивающихся рынков на фоне санкционной темы. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с военным наступлением Анкары на севере Сирии.

Курс рубля снижается вслед за нефтяными котировками, отмечает Александр Лапидус из компании CFS Management.

Рынок нефти снижается второй день подряд – сегодня на 1%, до 58,77 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка "черного золота" оценивают негативные данные о падении в сентябре цен производителей в Китае на 1,2% в годовом исчислении, а также вернувшиеся опасения торговой войны США и Китая, которая чревата негативом для будущего спроса на сырьё.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом опустилась ниже уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На данный момент нет очевидных предпосылок для укрепления курса рубля при условии, что цены на нефть марки Brent останутся на уровне 60 долларов за баррель", — считает Лапидус.

Помимо торговых войн, на курс рубля могут также повлиять публикация корпоративных отчетов в США за третий квартал, а также прогнозов развития мировой экономики по версии МВФ, добавляет он

Восприятие рисков сегодня может немного ухудшиться, поскольку экономические прогнозы в докладе МВФ, вероятно, окажутся пессимистичными, предполагает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

В ближайшие дни большого количества важных событий и макроэкономических публикаций не ожидается, поэтому мы полагаем, что рубль будет торговаться в боковом тренде, если не усилится напряженность в американо-китайских торговых отношениях, отметил он.

"Вместе с тем мы ожидаем, что экспортеры значительно увеличат продажи иностранной валюты к концу этой и на следующей неделе, когда запланированы крупные дивидендные и налоговые выплаты. Таким образом, вскоре рубль получит ощутимую поддержку, и в конце текущей недели доллар может пробить важную поддержку на отметке 64 рубля", — заключил Попов.