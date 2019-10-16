МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Ozon запустил в Москве собственный онлайн-супермаркет, предлагающий быструю доставку и работающий в трех товарных категориях — продукты питания, детские товары и аптека, говорится на сайте онлайн-магазина.

"Ozon тестирует в Москве быструю доставку продуктов питания и товаров для дома. В так называемый "Супермаркет" выведено 6 тысяч товарных наименований", — прокомментировали РИА Новости запуск нового проекта в пресс-службе компании. В дальнейшем Ozon хочет увеличить ассортимент супермаркета до 15 тысяч наименований. В супермаркете будут представлены свежие продукты, бакалея, а также детские товары, косметика, товары для животных, товары для дома.

В нескольких районах на юго-востоке Москвы в тестовом режиме действует ускоренная доставка продуктов питания, добавили в пресс-службе. Стоимость экспресс-тарифа (от 40 минут) составит 299 рублей. Доставка от 2,5 часов будет стоить от 149 рублей до 249 рублей в зависимости от суммы заказа. За пределами района тестирования доставка из супермаркета осуществляется на следующий день. При заказе от 3,5 тысячи рублей она будет бесплатной.

Согласно исследованию Data Insight, продукты питания, лекарства и электроника являются наиболее популярными категориями срочной доставки. За срочную доставку готовы платить 72%, но только 40% могут выделить на это более 300 рублей. "В первом полугодии 2019 года продажи продуктов питания росли на Ozon на 200% — в 4 раза быстрее рынка e-grocery в РФ за весь 2018 год. Однако особенность категории свежих продуктов в том, клиенту нужна возможность срочной доставки и более точные интервалы, поэтому наш новый сервис станет новым драйвером роста для этой категории в рамках Ozon", — рассказала руководитель проекта "Супермаркет" в Ozon Арина Князева.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok. По оценкам исследовательского агентства Data Insight, в 2018 году Ozon занимал четвертое место в рейтинге 100 крупнейших интернет-магазинов по объему продаж с показателем 41,77 миллиарда рублей.