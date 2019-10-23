МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличились на 0,77%, до 6,54 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,38%, до 212,2 доллара, "Лукойла" — поднялась на 1,44%, до 93,2 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,14%, до 7,33 доллара, "Газпром нефти" — на 1,37%, до 32,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,31%, до 25,82 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,95%, до 13,58 доллара, НЛМК — на 1,26%, до 19,64 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,47%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 15,09 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повысились в стоимости на 4,37%, до 18,16 доллара.

Цена GDR "Магнита" уменьшилась на 1,12%, до 11,46 доллара, "Ленты" — на 1,49%, до 3,31 доллара. Расписки АФК "Система" подешевели на 0,73%, до 4,36 доллара.