МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи, стал участником клиринга на Шанхайской бирже золота (Shanghai Gold Exchange – SGE), говорится в пресс-релизе торговой площадки.

"В октябре 2019 года Национальный клиринговый центр (входит в группу "Московская Биржа") получил статус участника клиринга на Шанхайской бирже золота (Shanghai Gold Exchange – SGE). Выход на SGE осуществлен в рамках соглашения о сотрудничестве между биржами, подписанного в апреле 2018 года, а также меморандума о сотрудничестве в сфере биржевой торговли золотом между Банком России и Народным Банком Китая, подписанного в сентябре 2017 года", — указывается там же.

Как говорится в сообщении, статус участника клиринга в перспективе позволит Московской бирже реализовать торгово-клиринговый линк с Шанхайской биржей золота. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи, торгово-клиринговый линк позволит организовать торговлю драгметаллами между Москвой и Шанхаем. Участники в перспективе смогут совершать сделки по ценам Шанхайской биржи с расчетами через Московскую биржу.

"Это будет способствовать росту ликвидности и объемов торгов драгметаллами на Московской бирже, диверсификации рынков сбыта и повышению эффективности операций с золотом для российских участников рынка драгоценных металлов и их клиентов", — отмечается в сообщении Московской биржи.

Поставочные торги золотом и серебром были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка драгметаллов по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка драгоценных металлов являются 55 организаций: 43 банка, 12 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), среди них Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

Шанхайская биржа золота была создана в 2002 году и на сегодняшний день является крупнейшей в Китае биржей по торговле драгоценными металлами (золотом, серебром, платиной). В 2014 году для организации доступа нерезидентов к торгам драгметаллами на Шанхайской бирже золота была создана международная секция (SGE International Board), зарегистрированная в Шанхайской зоне свободной торговли (Shanghai Pilot Free Trade Zone).Участниками международного сегмента Шанхайской биржи золота являются крупнейшие международные финансовые группы, торговые дома и компании – производители аффинированного золота в слитках.