МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (сентябрь) -73,06 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь) -0,2%

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Лента — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — производственные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — реестр для ВОСА (22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 5,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ВСМПО-Ависма — реестр для ВОСА (27.12.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 