События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 октября
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (сентябрь)
|-73,06 млрд долл
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|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь)
|-0,2%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Лента — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|ТГК-1 — производственные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Северсталь — реестр для ВОСА (22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|5,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|ВСМПО-Ависма — реестр для ВОСА (27.12.2019, досрочные перевыборы СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191028/830464108.html