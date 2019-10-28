МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" планирует с 30 октября провести серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, по итогам которого компания может разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет, в зависимости от рыночных условий.