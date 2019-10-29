МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Высокочастотная торговля (high-frequency trading, HFT) повышает устойчивость биржевых рынков РФ к внешним шокам, при этом такой тип торговли не оказывает влияние на волатильность, к такому выводу пришли аналитики департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

"В совокупности с материалами первой части исследования полученные результаты всесторонне указывают на то, что присутствие высокочастотных участников повышает разнообразие субъектов финансового рынка и способствует обеспечению некоторого "условно постоянного" уровня мгновенной ликвидности в очереди заявок, что повышает его устойчивость к внешнему воздействию и снижению транзакционных издержек", — говорится в обзоре "Оценка влияния высокочастотной торговли на параметры финансового рынка Российской Федерации".

Как отмечают эксперты ЦБ, влияние высокочастотной торговли на волатильность рынков является значимым вопросом, к однозначной точке зрения на который исследовательское и финансовое сообщество в настоящий момент времени не пришло.

И хотя в исследовании, проведенном на базе данных торгов на разных рынках Московской биржи с 1 ноября 2016 года по 27 января 2017 года, установлено отсутствие выраженного направленного влияния как HFT в совокупности, так и отдельных классов HFT-участников на волатильность, они приводят пример крупного шока на фондовом рынке США 6 мая 2010 года, известного как Flash Crash. В тот день индекс Dow Jones упал на 9%, что стало крупнейшим на тот момент падением за всю историю.

Что касается российского рынка в исследуемый экспертами ЦБ период, установлен факт, что HFT-участники, для которых характерно отменять/изменять условия заявок с более высокой скоростью, статистически склонны котировать финансовые инструменты ближе к спреду, чем HFT-участники в целом. "При исследовании связи высокочастотной торговой активности и волатильности на рынках ряда инструментов установлено отсутствие выраженного направленного влияния как HFT в совокупности, так и отдельных классов HFT-участников на волатильность рынка", — приходят эксперты к заключению.

Высокочастотный трейдинг – торговля роботов, при которой поиск возможностей для покупки или продажи инструмента осуществляется по разработанным алгоритмам. Такой тип торговли используется с целью получения спекулятивной прибыли. В большинстве случаев высокочастотная торговля, по которой скорость проведения операции составляет не более одной миллисекунды, ведется институциональными инвесторами из-за высоких затрат на конкурентоспособное оборудование.