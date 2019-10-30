ВАШИНГТОН, 30 окт /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания в среду понизит ставку на стандартный шаг в 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта), до 1,5-1,75%, уверено большинство западных финансовых аналитиков, опрошенных РИА Новости.

Опасения рецессии и ситуация на глобальном рынке не оставляют регулятору иного пути как продолжить "игру на понижение", объясняют они.

"Сокращение ставки, конечно", — ответил на вопрос РИА Новости об ожиданиях от октябрьского заседания ФРС управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. С ним согласен и управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев. "Очень высокая вероятность (порядка 80%), что ставка будет понижена на стандартный шаг в 25 базисных пунктов. При этом большинство склоняется к мнению, что это последнее понижение ставки в этом году, следующего не стоит ждать до февраля", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Профессор по международной экономике Брандейского университета Альфонсо Канелло также заявил агентству, что в условиях ожидания надвигающейся рецессии ничего иного, как сокращения ставки на 25 базисных пунктов, от ФРС ожидать не стоит.

"ФРС снова пойдет по пути политики смягчения. Замедление экономики и снижение инфляционных ожиданий, вероятно, приведут к дальнейшему снижению ставок в ближайшие месяцы", — вторит экспертам банк ING в своей аналитической записке, посвященной заседанию в среду.

По данным CME Group, около 95% аналитиков ожидают, что в октябре регулятор в третий раз подряд понизит ставку — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%.

ВОПРОС №2 — ЛИКВИДНОСТЬ

Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд придерживается той же точки зрения. "Ожидается, что снижение будет на 25 базисных пунктов. Итоги голосования разделятся, но большинство будет, скорее всего, за снижение. Главный вопрос: "Что дальше?" – пояснил он РИА Новости.

Эксперт напоминает, что ранее в качестве иной меры стимулирования экономики США министр финансов Стивен Мнучин говорил о возможном снижении требований по краткосрочной ликвидности для банков (их деятельность как раз и курирует ФРС). Ранее отделение ФРС в Нью-Йорке обещало на эти цели 75 миллиардов долларов, это первая такого рода мера с момента финансового кризиса десятью годами ранее.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что не считает требования к ликвидности банков слишком высокими, несмотря на жалобы банков, которые после кризиса были обязаны поддерживать дополнительные строгие стандарты ликвидности.

Сигналов о том, что все-таки решит регулятор по этому вопросу, и ожидают инвесторы, отмечает Макдоналд. Эксперт добавляет, что нужно найти компромисс "между тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить работоспособность рынка, а с другой, его устойчивость в части ликвидности". По его словам, совет управляющих ФРС будет обсуждать именно эту тематику и итоги этого обсуждения будут зависеть от финрезультатов и внутренней статистики США.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch в своей аналитической записке от 29 октября (есть в распоряжении РИА Новости) также указывают на тему ликвидности как основную на заседании управляющих регулятора. Кроме того, банк поддерживает мнение Макдоналда, что "Пауэлл сделает акцент на прямой зависимости решений от статистики и оставит двери открытыми для дальнейшего сокращения ставок". Прогноз банка тот же, что и у большинства аналитиков – понижение ставки на 25 базисных пунктов.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЕВРОПУ

Как бы ни опасались в ФРС раздувания очередного пузыря на рынке, регулятору приходится смотреть на коллег по цеху. Большое влияние на действия американского финрегулятора оказывают, в частности, решения европейского центробанка. Как сообщалось ранее, на сентябрьском заседании ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Кроме того, руководство центробанка приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам, в соответствии с которой часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки, и объявило о запуске программы выкупа активов на 20 миллиардов евро в месяц с 1 ноября.

Отрицательная ставка ЕЦБ делает американский доллар менее конкурентной валютой. Недовольство по поводу политики ФРС, которая по-прежнему удерживает ставку на положительном уровне, не раз высказывал президент США Дональд Трамп.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. Эта мера должна была простимулировать рост экономики США, пострадавшей от мирового экономического кризиса.

После того, как американская финансовая система оправилась от кризисных тенденций, регулятор во избежание усиления инфляции и "перегрева" экономики перешел к политике стабилизации — ставка вновь начала расти. О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых.

Сейчас же аналитики не только не прогнозируют повышения или сохранения ставки, но большинство из них уверены, что регулятор начал всерьез "игру на понижение" из-за ситуации, сложившейся в глобальной экономике и торговых войн, в частности США и Китая. Хотя администрации США и Китая уверяют, что они близки к сделке, им еще предстоит долгий путь до ее подписания. На уровне согласования лишь ее первый этап, следует из последних заявлений Белого дома.