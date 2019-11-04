МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют значительную положительную динамику на оптимизме вокруг ожиданий торгового соглашения между США и Китаем и на ряде корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.20 мск индекс FTSE 100 увеличивается на 0,98%, до 7373,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 5820,69 пункта. Немецкий индекс DAX прибавляет 1,15%, до 13111,69 пункта, достигнув рекордной отметки за год.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости о прогрессе в заключении торгового соглашения между США и Китаем. Инвесторы с особым вниманием следили за ситуацией после отмены саммита в Чили, на котором планировалось подписание этого договора. В пятницу стороны провели телефонный разговор, после которого СМИ сообщили, что они пришли к единому мнению касательно содержания будущего соглашения. Президент США Дональд Трамп также уточнил, что вероятней всего оно будет подписано уже в текущем месяце.

"Теперь вопрос в том, как много рынки отыграют на договоре между Соединенными Штатами и Китаем, которая с 50%-ной вероятностью состоится", — сказал агентству Рейтер старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).

Фондовые рынки поддерживаются также корпоративными новостями. Цена на акции Siemens Healthineers растет на 6,5%, до рекордно высокого уровня, после того, как компания сообщила, что ожидает продолжения сильного роста прибыли в следующем году после успешного прошлого квартала. Акции ирландской авиакомпании Ryanair подскакивают в цене также на 6,5%, до годового максимума, после того, как перевозчик сообщил о показателях прибыли за квартал, которые превзошли прогнозы.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) тем временем договорился о покупке компании Air Europa за 1 миллиард евро. После сообщения акции компании подорожали на предварительных торгах более чем на 1%.