МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в среду перешел к снижению после увеличения на прошлой сессии, вызванного ростом оптимизма относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.53 мск курс доллара к иене снижается до 109 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,15 иены, курс евро к доллару растет до 1,1075 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1074 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 97,89 пункта.

Доллар дешевеет в рамках коррекции, так как инвесторы отказываются от покупки рисковых активов в ожидании новостей о торговых отношениях США и Китая. Накануне СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины. Трейдеры ожидают официальных подтверждений.

"То, что вы видели на протяжении двух дней, является сумбуром вокруг первой фазы торговой сделки с Китаем,… и это начало сказываться на склонности к риску", — отметил старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Валютный стратег Scotiabank в Торонто Шон Осборн (Shaun Osborne), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что, несмотря на ощутимые признаки прогресса в развитии торговых переговоров США и Китая, сохраняется некоторая неопределенность относительно возможности заключения частичного торгового соглашения.