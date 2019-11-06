МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) выкупит собственные еврооблигации двух выпусков совокупно на 150 миллионов долларов, говорится в сообщении эмитента.

В частности, евробонды выпуска с погашением в 2027 году банк выкупит на 100 миллионов долларов по цене 940 долларов за бумагу, бонды вечного выпуска на 50 миллионов долларов — по цене 880 долларов за штуку. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги выпусков соответственно на 457 и 620 миллионов долларов.

При лимите выкупа в 150 миллионов долларов держатели предъявили к выкупу бумаги всего на 519,9 миллиона долларов: на 215,8 миллиона долларов выпуска евробондов-2027 и на 304,2 миллиона долларов вечных бондов.

На выкуп собственных евробондов МКБ направит часть средств, привлеченных от размещения акций нового выпуска на 14,7 миллиарда рублей. Банк разместил 2,75 миллиарда акций по цене 5,35 рубля за бумагу. Заявки инвесторов на акции нового выпуска банк собирал с 29 октября по 5 ноября.

Концерн "Россиум", основным бенефициарным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, купил 1,54 миллиарда акций для сохранения своей доли в МКБ в размере 56,07%.